Fortuna-Kicker holen Schwung für knüppelharte Mission Klassenerhalt

Die Langenauer Landesklasse-Fußballer sind in der Vorrunde der Hallenlandesmeisterschaft ausgeschieden. Für Trübsinn war aber kein Platz – alles ist dem Abstiegskampf auf dem Feld untergeordnet. .

Die Landesklasse-Fußballer des SV Fortuna Langenau haben keine Möglichkeit mehr, ihr gutes Vorjahresresultat (Platz 3) bei den Hallenlandesmeisterschaften im Futsal zu wiederholen. Bereits in der Vorrunde in Hohenstein-Ernstthal war diesmal Endstation. Damit findet die Endrunde am 28. Januar in Belgern ohne die Langenauer statt, die am Sonntag...