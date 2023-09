Fortuna setzt neue Impulse

Der BSC Freiberg möchte in der Fußball-Landesklasse gegen die SG Kesselsdorf maximal punkten. Die Langenauer trainieren mit einem anderem Verein.

Am Sonntag visieren die Landesklasse-Fußballer des BSC Freiberg im Heimspiel gegen die SG Kesselsdorf wieder die volle Punktausbeute an. Nach vier Siegen in Folge büßte das Freiberger Team zuletzt in Meißen die ersten Zähler der Saison ein, was BSC-Spielertrainer Rico Thomas aber nicht ärgert: "Wir sind ordentlich aufgetreten...