Fortuna-Trainer: Fußball kann grausam sein

Die Langenauer Landesklasse-Kicker haben gegen Großenhain 2:3 verloren. Die Entscheidung fiel überaus unglücklich.

Uwe Nestler hatte am Ende eine relative einfache Erklärung parat. "Wenn du zuhause drei Gegentore kassierst, kannst du nicht gewinnen", sagte das Langenauer Urgestein am Sonntag nach der 2:3 (0:1)-Niederlage des SV Fortuna gegen den Großenhainer FV zum Auftakt der neuen Saison in der Fußball-Landesklasse Mitte.