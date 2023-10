Frankenberger feiert Doppelerfolg

Der gebürtige Frankenberger Mike Roscher hat mit seiner Schweizer Beifahrerin Anna Burkhard beim 7. Lauf zur Internationalen Sidecar-Trophy, der inoffiziellen Gespann-Europameisterschaft, ein erfolgreiches Wochenende erlebt. In der Motorsportarena Oschersleben fuhr das Duo in den beiden Hauptrennen am Sonntag im LCR-BMW-Gespann mit...