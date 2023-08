Frankenberger mit zweitem Streich

An der Spitze der Fußball-Mittelsachsenliga hat sich am 2. Spieltag viel verändert. Barkas Frankenberg bleibt nach dem 3:1-Sieg beim TSV Langhennersdorf Tabellenführer. Dahinter folgen Hainichen (2:0 in Claußnitz) und Königshain-Wiederau (1:0 gegen Rochlitz) auf den Rängen 2 und 3. Die Kicker des SV Geringswalde schossen sich...