Frankenberger Nachwuchskicker verpassen den Podestplatz knapp

Die C-Junioren-Fußballer von Barkas haben bei der Vorrunde der Hallenlandesmeisterschaft Platz 4 belegt. Zum Schluss gab es für sie eine Sonderschicht, um das Vereinskonto nicht zu belasten.

Sie sind als Außenseiter in das Turnier gegangen und haben sich in dieser Rolle gut verkauft: Die C-Jugend-Fußballer des SV Barkas Frankenberg haben ihr Vorrundenturnier in Hartha mit 7 Punkten auf Platz 4 beendet. Die Qualifikation für die Endrunde haben sie damit zwar verpasst, dennoch zeigten sich alle zufrieden über den Turnierverlauf.