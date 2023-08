Frankenberger sind die Gejagten

In der Fußball-Mittelsachsenliga steht der 2. Spieltag bevor. Der SV Barkas Frankenberg, der nach dem 6:1-Erfolg gegen Einheit Claußnitz an der Spitze steht, ist beim TSV Langhennersdorf zu Gast, will die Position des Gejagten verteidigen und im besten Fall noch ausbauen. Der Hainichener FV (bei Einheit Claußnitz) sowie...