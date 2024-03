Freiberg: HSG-Dachse präsentieren sich auswärts erneut zahnlos

Die Oberliga-Handballer der HSG Freiberg haben beim HC Glauchau/Meerane eine weitere bittere Niederlage hinnehmen müssen. Die Ursachen für das klare 23:33 waren die gleichen wie zuletzt.

Fast schon Resignation hat sich am Samstagabend in der Glauchauer Sachsenlandhalle auf der Seite des HSG Freiberg breitgemacht. Die deutliche 23:33-Auswärtsniederlage beim Zehnten der Handball-Oberliga, dem HC Glauchau/Meerane, war die siebte Pleite in Folge und der nächste Rückschlag im immer aussichtsloser werdenden Kampf um den