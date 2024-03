Freiberger daheim unter Zugzwang

Die Badmintonspieler des ATSV Freiberg biegen in der Sachsenklasse auf die Zielgerade ein. Drei Spiele hat der aktuelle Vorletzte (6./7:11 Punkte) noch Gelegenheit, zu punkten und den drohenden Abstieg zu verhindern. Am Sonnabend sind zunächst Schlusslicht Leipziger SV Südwest (7./2:16) und dann die DHfK Leipzig III in der...