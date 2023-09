Freiberger drehen nach Pause auf

Fußball-Landesklasse: BSC gewinnt mit 4:1

Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel haben die Fußballer des BSC Freiberg einen Start nach Maß in der Landesklasse Mitte hingelegt. Beim TSV Cossebaude gewannen sie am Samstag mit 4:1 (2:1) und gehen gelassen in die Pokalpause.