Freiberger Eishockey-Derby weckt Schlossgeister

Bei der inoffiziellen Stadtmeisterschaft hat sich Titelverteidiger „EHF Pirates“ erneut durchgesetzt. Derweil sind einige Söhne des Siegerteams noch ambitionierter auf den Kufen unterwegs.

5 Grad unter null, eine spiegelglatte Eisfläche und heißer Glühwein in den Händen der am Spielfeldrand mitfiebernden Zuschauer - alles war am Freitagabend für das große Eishockey-Spektakel auf Schloss Freudenstein angerichtet. Und obwohl die "EHF Pirates" nun schon zum elften Mal im zwölften Aufeinandertreffen die inoffizielle Freiberger...