Freiberger fahren drei Siege ein

Die Radballer des TV 1844 Freiberg II haben ihren Heimvorteil fast optimal genutzt. Die Brüdern Dustin und Marvin Schmidt zeigten sich beim vierten Durchgang der Verbandsliga Sachsen, der am Samstag in der Freiberger Heubner-Sporthalle ausgetragen wurde, in guter Form und erkämpften sich drei Siege, mussten aber auch eine knappe...