Freiberger gewinnt bei der DM die Bronzemedaille

Billardkegeln: André Hehne schafft es auf Platz 3, Teamkollege Thoralf Weidner scheitert knapp in der Vorrunde

Bei den Deutschen Meisterschaften der Billardsportler in Bad Wildungen (Hessen) hat André Hehne vom BC Empor Freiberg die Bronzemedaille in der Disziplin Eurokegel gewonnen. Nach Siegen in seiner Vorrundengruppe über Edwin Kurmann (BCC Witten/2:0), Sven Reich (Maulwürfe Neuruppin/2:1) sowie Nils Rerrer (BC Wedel/2:0) war der...