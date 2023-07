Freiberger Handballer haben im ersten Test knapp das Nachsehen

Die Handballer der HSG Freiberg haben ihr erstes Testspiel knapp verloren: Nach einer Woche Training, in der neben der Fitness nur am Deckungsverhalten gearbeitet wurde, unterlag der Mitteldeutsche Oberligist am Dienstagabend in der Ernst-Grube-Halle dem HSV Dresden (Sachsenliga) mit 31:32. Nach ausgeglichenen 20 Minuten (11:11) zogen die Gäste...