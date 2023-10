Freiberger Handballer stürzen im Vogtland ab

Die HSG Freiberg hat beim SV Oberlosa klar mit 21:36 verloren. Dennoch sah der Trainer erneut Lichtblicke.

Friedrich Zenk geht zum Abschalten und Nachdenken gern in die heimischen Wälder. Auch am Sonntag war der Cheftrainer der HSG Freiberg im Bayerischen Wald in der Nähe seiner Heimstadt Cham unterwegs, um das 21:36 (7:17) seines Teams am Sonnabend beim SV Plauen-Oberlosa Revue passieren zu lassen. Dabei kam er jedoch kaum ins Grübeln - denn die...