Freiberger Hockey-Damen liegen klar auf Bronzekurs

Die Damen des FHTC haben den TSV Leuna auch im Rückspiel mit 3:1 bezwungen und damit Platz 3 in der Hallen-Oberliga gefestigt. Auch die Herren starteten mit einem Sieg ins neue Jahr.

Die Hockey-Damen des Freiberger HTC hatten zum Auftakt des neuen Jahres gleich mehrere Gründe zum Feiern. Das Team von Herbert Seifert besiegte am 6. Spieltag in der Mitteldeutschen Hallen-Oberliga den Tabellenvierten TSV Leuna zuhause mit 3:1 (1:1) und bestätigten damit ihren 5:0-Sieg in Leuna kurz vor Weihnachten. Zudem bauten die...