Freiberger Hockeycracks zeigen Moral – und punkten

Die Männer des FHTC haben sich mit einem Heimsieg an die Tabellenspitze der Verbandsliga gesetzt. Das Freiberger Damenteam hielt beim Spitzenreiter der Oberliga zumindesteinen Punkt fest.

Die Hockeyteams des Freiberger HTC konnten auch am 2.Spieltag der Hallensaison punkten. Die Herrenmannschaft feierte in der Mitteldeutschen Verbandsliga beim hart erkämpften 6:3 gegen den HC Niesky in der Heubnerhalle den ersten Saisonsieg, während die Freiberger Damen dem aktuellen Tabellenführer Tresenwalder HC aus Machern ein 2:2 (1:0)...