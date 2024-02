Freiberger Miners sind trotz Heimniederlage am Ziel

Zum Abschluss der Vorrunde haben die Basketballer des ATSV Freiberg auch zuhause gegen die Bautzen Tigers verloren. Dennoch sind die Chancen in der Aufstiegsrunde weiterhin intakt.

Mit der zweiten knappen Niederlage in Folge haben die Basketballer des ATSV die Vorrunde in der Landesliga beendet. Trotz des 64:70 (33:33) gegen die Bautzen Tigers beenden die Miners aber den ersten Teil der Saison auf Platz 3 der Staffel 2 und ziehen gemeinsam mit den Dresden Titans V, dem BC Dresden IV und dem Görlitzer BC in die Finalrunde...