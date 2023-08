Freiberger mit Licht und Schatten

Handball: HSG bei Turnier nur auf Rang 5

Das Vorbereitungsturnier der HSG Freiberg beim alten Rivalen in Hoyerswerda glich in weiten Teilen einer Berg- und Talfahrt. Nach zwei Niederlagen und nur einem Sieg beendete der Oberligist seinen vorletzten Test vor dem Start in die neue Saison nur auf Rang 5 unter sechs Mannschaften.