Freiberger Schwimmtalente glänzen in Berlin

Zwei Nachwuchsschwimmer der ATSV Freiberg tragen bei Ländervergleich maßgeblich zur Silbermedaille für Sachsen bei.

Mit Hely Riedel und Roshan Rehman waren zwei Talente des ATSV Freiberg in die Auswahl des Sächsischen Schwimmverbandes berufen worden, die beim Neun-Länder-Vergleich in Berlin den Freistaat vertraten. Und beide ATSV-Sportler trumpften in der Hauptstadt auf. Die neunjährige Hely ging über jeweils 50 m Schmetterling, Rücken und Brust sowie...