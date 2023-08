Freibergern glückt die Generalprobe

Die Landesklasse-Fußballer des BSC Freiberg haben ihr letztes Testspiel gewonnen. Im mittelsächsischen Duell bezwangen sie den TSV Flöha, der künftig in der Landesklasse West startet, mit 2:0. Die BSC-Elf, die am kommenden Samstag beim Konkurrenten aus der Landesklasse Ost gefordert ist, muss sich aber steigern. Denn in den...