Frohe Kunde trotz hoher Niederlage

Trotz einer 2:5 (1:2)-Niederlage bei Empor Hartmannsdorf kann der TSV Flöha nächstes Jahr für die Landesklasse planen - dank einer Entscheidung am grünen Tisch, die schon vor dem Anpfiff gefallen war. Mit dem Spiel selbst war TSV-Trainer Mike Hegewald nicht zufrieden: "Alles in allem eine enttäuschende Vorstellung. Wir hatten uns so...