Für TVL-Athletin ist bei DM nach Vorlauf Schluss

Leichtathletik: Freibergerin Pauline Winkler scheidet in Leipzig über 60 m in 7,68 Sekunden vorzeitig aus

Die Qualifikation für die 71. Deutsche Hallenmeisterschaft in der Leichtathletik war schon ein großer Erfolg, um sich mit den besten Sprinterinnen des Landes zu messen. Mit ihrem Wettkampf in Leipzig am Samstag war Pauline Winkler vom TVL Freiberg dann aber überhaupt nicht zufrieden und hat sich an ihrem 23. Geburtstag auch...