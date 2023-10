Fußballfans haben Anfang kommender Woche die Möglichkeit, vielleicht Nationalspieler von morgen in Aktion zu erleben. Denn in drei Städten der Region findet ein Turnier für Nachwuchsteams der AK U 16 statt. Daran nehmen die Verbände von Bayern, Bremen, Württemberg und Sachsen teil. Den Auftakt bilden am Montag die Spiele...