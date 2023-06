Fußball in Mittweida: Absteiger SV Wacker Auerswalde geht erhobenen Hauptes

Der SV Wacker Auerswalde hat bei Germania Mittweida II ein 1:1 erkämpft. Dabei waren reichlich Chancen für einen Auswärtssieg vorhanden.

Mittweida. Die Fußballer des SV Wacker Auerswalde haben sich erhobenen Hauptes aus der Mittelsachsenliga verabschiedet, einen Erfolg aber verpasst. Trotz einer guten Leistung reichte es für die Wacker-Kicker am letzten Spieltag der Saison nur zu einem 1:1 (1:1) bei Germania Mittweida II.

"Für uns ist heute definitiv mehr drin gewesen", sagte der Auerswalder Vereinschef Denny Haunstein nach Spielende. "Doch leider haben wir einmal mehr unsere Chancen nicht genutzt. Von unserer spielerischen Anlage sah das keineswegs nach einem Absteiger aus." In der Tat rissen die Auerswalder des Heft des Handelns vom Start weg an sich und kamen über einen geordneten Spielaufbau zu ersten Möglichkeiten. Doch den Treffer erzielten die Mittweidaer in der 17. Minute: Nach einem Ballverlust in der eigenen Hälfte trafen die Hausherren durch Florian Keßler zum 1:0. Die Auerswalder blieben ihrer Linie aber treu und versuchten weiter, die Mittweidaer Abwehr mit mutigen Pässen in die Schnittstellen auszuhebeln. Das funktionierte bis zum Torabschluss auch gut. Zunächst kam Max Dittrich gegen den Mittweidaer Torwart David Lüdtke einen Schritt zu spät, doch kurz darauf waren die Auerswalder wieder durchgebrochen: In der 24. Minute umkurvte Vincent Müller den Germania-Schlussmann und schob den Ball zum Ausgleich ins verwaiste Tor.

Und auch nach der ersten Trinkpause blieben die Gäste am Drücker, ließen allerdings die Übersicht vor dem gegnerischen Kasten vermissen. Gleich zweimal hätte ein Auerswalder Akteur den frei vor dem Tor wartenden Denny Haunstein bedienen müssen. Doch beide Male versuchten es die Mannschaftskameraden des Vereinschefs selbst und scheiterten.

In den zweiten 45 Minuten fielen zwar keine Tore mehr, doch einige gute Chancen hatten die Auerswalder noch. "Die größte davon war unser Foulelfmeter, der leider übers Tor flog", so Haunstein. Tom Gerhardt jagte den Strafstoß über die Latte, sodass es beim 1:1 blieb. Die Auerswalder müssen als Vorletzter den Gang in die Mittelsachsenklasse antreten, die Mittweidaer Reserve kam nach einem erfolgreichen Schlussspurt (17 Punkte in der Rückrunde) noch auf Platz11 ins Ziel.