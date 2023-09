Fußball-Landesklasse: Mit dem Bruder an die Elbe

Der BSC Freiberg möchte beim Meißner SV weiter in der Erfolgsspur bleiben. Die Langenauer sind laut Trainer jetzt in der Pflicht.

Der eine soll Tore schießen, der andere diese verhindern: Die Brüder Rico und Robby Thomas werden am Freitagabend beim Meißner SV in der Fußball-Landesklasse erneut zusammen für den BSC Freiberg auflaufen. Dabei hütet der Ältere von beiden, Robby Thomas, bereits zum dritten Mal in dieser Saison den Freiberger Kasten - schon in Cossebaude...