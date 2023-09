Fußball-Landesklasse: SC Altmittweida unterliegt BSG Stahl Riesa klar

Die Landesklasse-Fußballer des SC Altmittweida haben gegen Stahl Riesa mit 0:4 verloren. Der Trainer der Gäste war nach Abpfiff dennoch neidisch auf die Hausherren aus Mittelsachsen.

Nach drei Spieltagen in der Landesklasse Mitte warten die Fußballer des SC Altmittweida weiterhin auf ihren ersten Punkt. Das Team von Trainer Sebastian Groh unterlag am Sonntagnachmittag zuhause der BSG Stahl Riesa mit 0:4 (0:2). Während der ehemalige DDR-Oberligist damit zurück an die Tabellenspitze geklettert ist, finden sich die SCA-Kicker...