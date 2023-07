Fußball-Mittelsachsenklasse: Fortschritt Lunzenau verpflichtet Dartsch-Brüder

Die Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau rüsten sich für den angepeilten Aufstieg in die Mittelsachsenliga. Der Zweite der Vorsaison in der Mittelsachsenklasse-Staffel 1 vermeldete mit den Brüdern Alexander und Philipp Dartsch zwei spektakuläre Neuzugänge. "Mein Bruder und ich beenden unsere Laufbahn in dem Verein, wo wir unsere ersten...