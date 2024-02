Fußball-Mittelsachsenliga: Cousins treffen sich beim Derby wieder

Wenn Sonntag das Duell zwischen Motor Rochlitz und dem SSV Königshain-Wiederau ansteht, spielen Edgar und Karl Handke gegeneinander. Ein Familienmitglied ist dann Fan von beiden Akteuren.

In der Jugend sind Karl und Edgar Handke nie Gegenspieler gewesen, haben aber auch nur sehr selten gemeinsam in einer Fußballmannschaft gespielt. Diesen Sonntag treffen die beiden Fußballer in der Mittelsachsenliga der Männer bereits zum zweiten Mal in dieser Saison aufeinander. Karl Handke wirbelt dann wieder in der Offensive des SSV...