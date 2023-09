Fußball-Mittelsachsenliga: Spitzenreiter will Pflicht erfüllen

Am 5. Spieltag der Fußball-Mittelsachsenliga empfängt der SV Barkas Frankenberg den Aufsteiger aus Falkenau. Zudem kommt es am Sonntag zu vielen Duellen zwischen Tabellennachbarn.

Vier Spieltage in der Mittelsachsenliga und eine Pokalrunde haben die Fußballer im Laufe der vergangenen Wochen schon wieder über die Bühne gebracht. Erste Tendenzen über den Saisonverlauf sind bereits erkennbar, und an diesem Wochenende wollen die Mannschaften ihr Punktekonto natürlich aufstocken. So auch Tabellenführer SV Barkas...