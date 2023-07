Fußballer aus Mittweida schwärmt über tolle Atmosphäre bei Besuch der Tour de France

Markus Pietsch hält normalerweise die Abwehr bei Germania Mittweida dicht, fährt aber auch gern Rad. Am Samstag schaute er bei der Tour de France in den Vogesen vorbei.

Mittweida. Neben dem Fußball hat Markus Pietsch mit dem Radsport eine weitere Leidenschaft. "Und das seit frühester Kindheit. Ich habe schon 2001 die Duelle zwischen Lance Armstrong und Jan Ullrich im Fernsehen verfolgt", sagt der 30-jährige Verteidiger von Germania Mittweida, der bei einem Energiedienstleister in Chemnitz arbeitet. Am Samstag stand er beim Testspiel gegen Fortuna Chemnitz (1:3) nicht mit auf dem Protokoll. Er fieberte zeitgleich in den Vogesen bei der vorletzten Etappe der diesjährigen Tour de France mit.

Mit seiner Freundin Lisa war er ohnehin in der Region, um seine Tante am Kaiserstuhl zu besuchen. "Als wir dann bemerkt haben, dass am Samstag die Tour de France ganz nah an die deutsche Grenze kommt, wollte ich da natürlich hin", berichtet der Mittweidaer. Schon am Freitag erkundete er die Vogesen, um einen guten Platz entlang der Strecke zu finden. "Doch am Samstag ging bei der Anreise ab Colmar schon fast gar nichts mehr." Pietsch hatte sich den Anstieg zum Petit Ballon zum Zuschauen ausgesucht, "aber das Auto mussten wir bei der Hälfte des Berges stehen lassen". Die Folge war ein fast zweistündiger Aufstieg. "Zwei Kilometer unterhalb der Bergwertung haben wir unseren Platz gefunden, und da war es richtig laut mit Fangesängen - eine tolle Stimmung."

Franzosen feiern Lokalmatador

Das lag auch daran, dass bei ihm ganz in der Nähe der Fanklub von Thibaut Pinot an der Strecke war. Der Franzose fuhr seine letzte Tour - und kam an der Bergpassage zudem noch als führender Solist an. "Da sind die Franzosen natürlich ausgerastet", so Markus Pietsch. "Wir haben schon früh gehört, wann die Fahrer in unsere Nähe kommen, und es ist schon krass, dass sie nur 20Zentimeter an uns vorbeigefahren sind." Mit etwas Geschick sind ihm auch Schnappschüsse vom Gesamtsieger Jonas Vingegaard und dem Zweiten Tadej Pogacar gelungen. "So ein Radrennen am Berg zu verfolgen, ist toll. Da sieht man die Fahrer minutenlang und nicht nur ganz kurz wie im Flachen, wenn sie an einem vorbeirauschen." Auch die Werbekarawane, die einige Stunden vor den Fahrern die Strecke entlangfährt, sei ein Erlebnis, sagt er. "Meine Freundin hat viele Souvenirs gesammelt, sodass sich die Wanderung bis dort hoch wirklich gelohnt hat."

Selbst auf dem Rad aktiv

Für Markus Pietsch war es der erste Besuch bei der Tour de France. "Beim Radsport war ich bisher nur einmal bei der Deutschen Meisterschaft, die vor einigen Jahren auf dem Sachsenring ausgetragen wurde. Da ist die Tour schon noch einmal etwas anderes." Ansonsten versucht der 30-Jährige immer, Urlaub mit einem Sportereignis zu verbinden. "Ich war schon bei der NFL in London, beim Fußball in Liverpool oder der Nordischen Kombination in Klingenthal und bin da einfach vielseitig interessiert."

Selbst auf dem Rad ist er aktiv. "Ich habe ein Rennrad und ein Mountainbike, aber pro Jahr kommen höchstens 1500Kilometer zusammen." Noch stehe der Fußball im Vordergrund, und im Testspiel gegen den Meeraner SV im August will er wieder dabei sein. "Aber nach meiner Fußballkarriere ist der Radsport eine Option für mich."