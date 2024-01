Fußballer des BSC Freiberg sind zurück auf dem Rasen

Die Fußballer des BSC Freiberg haben die Vorbereitung auf die Rückrunde eingeläutet. Ein Stammspieler fehlte dabei aber.

Eigentlich wollten die Fußballer des BSC Freiberg schon am Dienstag auf dem Platz der Einheit in die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Landesklasse starten. „Aufgrund der zweistelligen Minusgrade haben wir unseren Trainingsauftakt dann aber in die Halle des Brander Cottagymnasiums verlegt“, erklärte Rico Thomas, der Spielertrainer des...