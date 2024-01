Fußballer des SV Germania Mittweida starten in das Sportjahr

Mit dem traditionellen Vereinsturnier hat der SV Germania Mittweida 2024 eingeläutet. Für die Landesklasse-Fußballer geht es am Montag wieder auf den Trainingsplatz – allerdings mit etwas Sorgen.

Sebastian Voigt, der Trainer der Landesklasse-Fußballer des SV Germania Mittweida, hat sich beim Vereinsturnier am Samstagabend die Torwarthandschuhe freiwillig überzogen. Die Mittweidaer läuteten mit dem internen Hallenturnier ihr Sportjahr ein. Die „Drohung“ Voigts an seine Männer nach Strafrunden beim Trainingsauftakt an diesem Montag...