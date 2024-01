Fußballer des TSV Penig blicken zufrieden auf ihr Turnierwochenende zurück

Die Fußballer des TSV haben fünf Sieger unter dem Hallendach ermittelt. Für die Kreisligamänner startet schon bald die Vorbereitung auf die Rückrunde.

Viele Tore hat es am Wochenende in der Peniger Sporthalle gegeben. Die Fußballer des TSV Penig haben zu ihrer Abteilungspräsentation eingeladen. „Dahinter verbirgt sich im Prinzip nur unsere Hallenturnierserie“, sagt Frank Fritzsche, der maßgeblich an der Organisation beteiligt gewesen ist. Fünf Turniere, verteilt auf zwei Tage, brachten...