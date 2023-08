Fußballer von Germania Mittweida fährt als Entertainer mit der Aida durch die Karibik

Die der vergangenen Monate wird ihm noch lang in Erinnerung bleiben. "Es ging für mich schon in der Karibik los", blickt er zurück. Im Frühjahr flog er zunächst nach Sint Maarten, einem kleinen autonomen Inselstaat östlich von Puerto Rico, der dem Königreich der Niederlande angeschlossen ist. "Dort habe ich zunächst für zwei Wochen gearbeitet und natürlich viele wunderschöne Strände gesehen", berichtet Adrian Wild. Als die Gäste auf Landgängen waren, nutzte auch er die kurze Pause, um auf eigene Faust die Inseln zu erkunden. "Die Karibik ist wunderschön. Es gibt dort neben den Stränden auch tolle Wälder mit Wasserfällen und Seen."

Nach Europa ging es für ihn dann mit dem Schiff zurück. "Wir sind einmal quer über den Atlantik gefahren, und danach schloss sich für mich schon mit der Ostseerundfahrt die nächste Reise an", berichtet der junge Fußballer. "Die Wellen, die teilweise sechs bis sieben Meter hoch waren, fand ich schon gewöhnungsbedürftig." Auf der Ostseeroute lernte er dann unter anderem Kopenhagen, Stockholm und Danzig kennen. "St. Petersburg ist nun leider nicht mehr mit im Programm."

Joggingrunden durch den Hafen in Kopenhagen

Und was war mit dem Sport an Bord? "Das war in der Tat schwierig. Für Fußball war einfach kein Platz da, aber immerhin konnten wir etwas Volleyball und Basketball spielen." Und irgendwann nutzte Adrian Wild dann auch die ihm schon bekannten Häfen für die sportlichen Einheiten. "Als ich das dritte Mal in Kopenhagen war, habe ich mir die Laufschuhe geschnappt und bin dort Joggen gegangen. Schließlich musste ich meine Fitness bis zum Saisonstart halbwegs erhalten."

Zurück auf dem Fußball-Rasen in Mittweida

Nun ist der Stürmer wieder mittendrin in der Vorbereitung. "Und ich denke, dass ich meinen Rückstand schon ganz gut aufgeholt habe", sagt Wild, der im vergangenen Sommer vom SSV Königshain-Wiederau zu Germania Mittweida gewechselt war. "Es war auf jeden Fall der richtige Schritt. Ich weiß, dass ich bei Germania hart arbeiten muss und bin motiviert, weiterhin am Limit meiner Möglichkeiten zu spielen." Fußballerisch funktioniert es bei ihm seit seiner Ankunft von den Weltmeeren schon wieder ganz gut, sagt er. "Aber nun muss ich noch ab und an das Tor treffen."

Nach dem Abgang von Nils König - er ging zurück zur SG Frankenau - brauchen die Mittweidaer einen neuen Torjäger. "Das Jahr mit Nils zusammen im Team hat mich schon unglaublich weitergebracht. Aber es wäre vermessen zu sagen, dass ich in seine großen Fußstapfen treten könnte, zumal ich noch meinen Rhythmus finden muss", sagt Adrian Wild. "Jede Trainingseinheit bei uns gleicht einem freundschaftlichen Wettbewerb. Am Montag wurden wir beim Bootcamp richtig gefordert, aber das hilft uns auf Dauer weiter."

Wie sehr das geschlaucht hat, zeigt sich am Samstag, wenn die Mittweidaer Kicker ihren finalen Test vor dem Pflichtspielstart gegen den FC Bad Lausick, der nach 20 Jahren in Bezirksliga beziehungsweise Landesklasse im Juni in die Kreisoberliga abgestiegen war, bestreiten. Das ursprünglich angesetzte Testspiel gegen den Meeraner SV sagten die Westsachsen ab.

Noch einmal auf der Aida zu arbeiten, das kann sich Adrian Wild schon vorstellen. "Es ist möglich, dass ich noch die ein oder andere Route fahren möchte", sagt er. "Das würde ich aber versuchen, auf die fußballfreie Zeit zu legen."

Fußball

Testspiel Sa., 14 Uhr: SV Germania Mittweida - FC Bad Lausick (Stadion am Schwanenteich)