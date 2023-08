Fußballer von Germania Mittweida schaffen gelungenen Auftakt

Mittweidas Landesklasse-Fußballer sind mit einem 3:0-Sieg gegen den Heidenauer SV in die Saison gestartet. Von einer Schwäche aus der vergangenen Saison war am ersten Spieltag nichts zu sehen.

Mittweida. Passend zum Mittweidaer Stadtfest haben auch die Fußballer des SV Germania Mittweidazur ausgelassenen Feierstimmung beigetragen. Am 1. Spieltag der neuen Landesklasse-Saison bezwangen sie den Heidenauer SV im heimischen Stadion am Schwanenteich klar mit 3:0 (1:0). Auf das Stadtfest haben es dann aber nicht mehr alle geschafft. "Einige sind bestimmt noch gegangen, aber es war so heiß an dem Tag, sodass die meisten einfach nur kaputt waren vom Spiel", sagt Germania-Coach Sebastian Voigt. Denn ein Selbstläufer war die Begegnung keinesfalls. Über 90 Minuten war es eine Partie auf Augenhöhe.

"Es hat eine gewisse Zeit gedauert, bis wir zu unserem Spiel gefunden haben. Mit dem Führungstreffer haben wir dann aber mehr Ruhe in unsere Aktionen bekommen und unser Vorhaben, geduldig von hinten heraus zu spielen, besser umgesetzt", freute sich Voigt. Die Partie plätscherte lange Zeit ohne große Höhepunkte dahin. Dies änderte sich in der 30. Minute, als Germania zunächst eine Schrecksekunde zu überstehen hatte. Ein abgefälschter Freistoß der Gäste senkte sich an die Querlatte - Torhüter Schmidt wäre in dieser Szene chancenlos gewesen. "Man muss aber auch hervorheben, dass es die einzige richtige Chance für unsere Gäste war. Wir standen heute sehr kompakt und haben so gut wie nichts zugelassen." Wenige Augenblicke später setzte sich Christian Schmidt im gegnerischen Strafraum gut durch und traf aus halblinker Position ins lange Toreck zum 1:0. Somit ging es mit der knappen Führung der Platzherren in die Kabinen.

Auch in der zweiten Hälfte neutralisierten sich zunächst beide Kontrahenten und es gab kaum Strafraumszenen. Nach 55 Minuten leitete Nick Göschel mit einem öffnenden Pass dann die erste gefährliche Torchance nach Wiederanpfiff für die Germania ein. Hans Weinert stand frei vor dem Tor, scheiterte jedoch am stark reagierenden Heidenauer Schlussmann Marcel Zönnchen. Mit zunehmender Spieldauer machte sich bei hochsommerlichen Temperaturen nun auch ein Kräfteverschleiß bemerkbar. Beide Trainer wechselten mehrfach aus und die Partie lebte von der Spannung. In der 84. Minute führte ein gelungenes Zusammenspiel der eingewechselten Robert Wiejak und Moritz Eismann zum vorentscheidenden 2:0. Damit war die Gegenwehr der Heidenauer gebrochen und der ebenfalls eingewechselte Adrian Wild sorgte in der Nachspielzeit nach einem Ballverlust im Spielaufbau der Gäste mit dem 3:0 für den Schlusspunkt.

"Im Gegensatz zur vergangenen Saison haben wir uns heute deutlich effektiver gezeigt. Hoffen wir, dass es so weiter geht", so Voigt, der schon länger an der Abschlussschwäche seines Teams feilt. Der Coach selbst hat es dann auch nicht mehr auf das Stadtfest geschafft. Für ihn wurde der Sonntag zum Mammuttag, da er zuvor noch bei der zweiten mitspielte. "Da ging anschließend nicht mehr viel bei mir."

Statistik Mittweida: M. Schmidt - Masopust, Hönig, Pietsch, Schüßler (76. M. Schmidt), H. Weinert, Goeschel (90.+4 Knepper), Salim (61. Wiejak), C. Schmidt, Wende (67. Eismann), Hahn (85. Wild)

Tore: 1:0 C. Schmidt (33.), 2:0 Eismann (84.), 3:0 Wild (90.+3) - Schiedsrichter: Thieme (Leipzig) - Zuschauer: 130