Fußballer von Germania Mittweida überraschen den Tabellenführer erneut

Die Mittweidaer Fußballer haben in der Landesklasse auch das Rückspiel gegen Motor Wilsdruff mit 1:0 gewonnen. Der Trainer lobte vor allem die Abwehrarbeit seines Teams.

Mittweida. Nach vier Niederlagen am Stück sind die Fußballer des SV Germania Mittweida am Samstag in die Erfolgsspur zurückgekehrt - und das ausgerechnet beim Tabellenführer. Die Mittweidaer bezwangen die SG Motor Wilsdruff in deren Parkstadion mit 1:0 (1:0) und sorgten dafür, dass sich die Frage um den Staffelsieg in der Landesklasse Mitte auf den letzten Spieltag verschiebt. Dabei hatten die Hausherren schon alles für die Party vorbereitet und ein Festzelt aufgebaut.

Doch die Mittweidaer erwiesen sich als sportlicher Partycrasher. "Ich fand die Wilsdruffer im Gegensatz zu Freital II eine Woche zuvor auch schwächer", sagte Germania-Trainer Sebastian Voigt. "Sie haben sehr langsam gespielt und ihnen ist wenig eingefallen. Meine Jungs haben in der Abwehr dafür super gearbeitet." Dabei war es gut für die Mittweidaer, dass mit Andreas Hönig und Markus Pietsch die Stamminnenverteidigung wieder dabei war. "In der Defensive hatten wir so Lufthoheit", berichtet Sebastian Voigt.

Aus dieser Formation heraus setzten die Mittweidaer dann auch die Nadelstiche. "Aber einige Konter haben wir nicht gut ausgespielt", so der Coach. Einmal klappt es dann doch: In der 36. Minute war Toni Hahn auf und davon, sein Querpass prallte an den Knöchel des Wilsdruffer Verteidigers Sebastian Göldner und von da ins eigene Tor. In der zweiten Halbzeit verteidigten die Mittweidaer, bei denen alle Akteure 90 Minuten durchspielten, die Führung. Zudem setzten die Gastgeber einen Elfmeter noch am Tor vorbei.

StatistikMittweida: R. Schmidt, Masopust, Pietsch, Goeschel, Eismann, Wiedemann, Reuther, Hönig, Weinert, Hahn, M. Schmidt; Tor: 0:1 Göldner (36./Eigentor) - Schiedsrichter: Wehnert (Haselbachtal) - Zu.: 142