Fußballer von Germania Mittweida und des SC Altmittweida: Ohne Druck ins Derby

In der Fußball-Landesklasse steht am Samstag das Nachbarschaftsduell zwischen dem SV Germania Mittweida und dem SC Altmittweida auf dem Programm. Es wird auch eine Partie, in der sich ehemalige Weggefährten nun als Kontrahenten gegenüberstehen.

Mittweida. Sebastian Groh, der Trainer des SC Altmittweida, hat ein durchaus gutes Gedächtnis. Auf die Frage, wann die ersten Mannschaften seines SCA und des SV Germania Mittweida zuletzt in einem Pflichtspiel aufeinandertrafen, lag er nur eine Saison daneben: Im März 2009 gab es in der Bezirksklasse Chemnitz ein torloses Unentschieden, im Herbst zuvor gewann Germania zuhause 4:0 gegen den Ortsnachbarn.

Mehr als 14 Jahre ist es also her, dass sich beide Teams gegenüberstanden. "Natürlich haben wir im vergangenen Jahr gegen Germanias Zweite gespielt, und auch die Spiele gegen Königshain-Wiederau und Claußnitz waren in gewisserweise regionale Duelle - aber das ist jetzt ein richtiges Derby, das seinen eigenen Charakter hat und das ich daher auch etwas losgelöst von den anderen Partien sehe", so der SCA-Coach, der selbst einige Jahre bei Germania als Jugendtrainer an der Seitenlinie stand.

Dabei wollen die Altmittweidaer vor allem den Schwung aus dem Sachsenpokalspiel gegen den FSV Neusalza-Spremberg (5:7 nach Elfmeterschießen) mitnehmen. "Wichtig wird sein, dass wir in beiden Halbzeiten eine konstant gute Leistung abrufen. Das ist uns bisher noch nicht so oft gelungen." Dennoch könne sein Team ohne Druck ins Derby gehen - auch wenn die Tabellensituation für die Altmittweidaer nicht so rosig ist. "Wir haben noch keinen Punkt in dieser Saison geholt, Germania schon sechs. Ich denke, dass die Favoritenrolle daher eindeutig bei unseren Gegnern liegt, aber ich erwarte ein offenes Spiel und viele Fans aus der Region." Beim Duell zwischen Germanias zweiter Mannschaft und dem SC Altmittweida kamen im Juni 240 Zuschauer. Gut möglich, dass es diesmal mehr werden, obwohl zeitgleich bereits zwei Spiele in der Mittelsachsenliga laufen.

Das wünscht sich Germania-Trainer Sebastian Voigt natürlich auch. "So ein Nachbarschaftsduell in einer höheren Klasse haben wir bei uns natürlich selten. Ich freue mich bei aller gesunder Rivalität auf die Partie", sagt der SVG-Coach. Und natürlich spielt bei dieser Partie die Vergangenheit noch eine kleine Rolle. "Ich sage ja immer schon, dass es das Duell zwischen Germania I und und Germania II ist, da viele Spieler in Altmittweida ihre fußballerischen Wurzeln in Mittweida haben", so Voigt. "Besonders die Wechsel von Philipp Krasselt und Tobias Grau, die beide für Germania in der Sachsenliga gespielt haben, schmerzen natürlich. Ich hätte sie weiterhin lieber in Blau-Weiß statt in Gelb-Schwarz gesehen."

Schmerzlich auf dem Feld vermissen werden die Mittweidaer in den kommenden Monaten auch Christian Schmidt. Der Flügelspieler musste im Auswärtsspiel beim 1.FC Pirna ausgewechselt werden und hat sich schwer am Knie verletzt. Sportlichen Druck verspüren Sebastian Voigt und sein Team vor dem Derby nicht. "Mit den zwei Siegen aus den ersten drei Partien bin ich einverstanden. Natürlich wollen wir das Derby nicht verlieren."