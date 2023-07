Fußballer von Germania Mittweida zeigen gegen Sachsenligist gute Ansätze

Die Landesklasse-Fußballer aus Mittweida haben ihr zweites Testspiel gegen Fortuna Chemnitz mit 1:3 verloren. Dennoch war der Trainer gar nicht unzufrieden mit der Partie.

Mittweida. Dass Sebastian Voigt, der Trainer der Landesklasse-Fußballer des SV Germania Mittweida, die Taktiktafel mit an den Spielfeldrand nimmt, ist in den vergangenen Monaten kaum vorgekommen. Beim zweiten Testspiel der Saisonvorbereitung war die Tafel ein sehr nützliches Hilfsmittel für den Coach. Seine Mannschaft unterlag gegen Sachsenligist VfB Fortuna Chemnitz zwar mit 1:3, zeigte dabei aber durchaus gute Ansätze im Stadion am Schwanenteich.

"Wenn ich die Partie am Samstag mit dem Testspiel gegen die Fortuna im vergangenen Sommer vergleiche, dann haben wir uns deutlich gesteigert", sagte Voigt nach dem Schlusspfiff. Im August 2022 war seine Mannschaft bei der 1:6-Niederlage gegen die Chemnitzer chancenlos. Diesmal war die Begegnung wesentlich ausgeglichener. "Mich freut, dass wir wirklich gut mitgespielt und uns aus schwierigen Situationen auch spielerisch befreit haben. Trotz der Niederlage bin ich mit der Leistung einverstanden, denn so müssen wir weitermachen."

Bei der Partie, die über dreimal 30Minuten ausgetragen wurde, probierte Sebastian Voigt auch drei neue Systeme aus. Alle Neuzugänge waren gegen die Chemnitzer dabei. Einer davon, Nico Götze, bediente im ersten Drittel Toni Hahn, dessen Flachschuss vom Chemnitzer Schlussmann Fabian Gerstenberg gehalten wurde. In einer intensiven Partie spielten die Mittweidaer weiterhin gut mit, doch die Führung erzielten die Gäste: Moritz Günther traf nach einer Viertelstunde nach einer schönen Kombination über die rechte Seite und zeigte dabei einen Torriecher, den die Mittweidaer am Samstag nicht hatten. "Das war in der Endabrechnung auch der Unterschied", sagte Voigt. So verpasste Thomas Wiedemann vor dem Chemnitzer Torwart den Abschluss aus aussichtsreicher Position und dribbelte sich fest.

Systemumstellungen in den Drittelpausen

Nach der ersten kleinen Pause agierten die Mittweidaer mit einer Dreierkette in der Abwehr in Person von Mohanad Salim, Andreas Hönig und Neuzugang Leandro Schüßler. "Die Jungs haben das auch gut gemacht", so Voigt. Zu Chancen kamen die Gäste aber dennoch. Oliver Schwarz und Florian Rüger scheiterten mit Kopfbällen, zudem reagierte Germania-Torwart Robert Schmidt gegen Max Starke und Mikeil Schaveschov zweimal großartig. Auf der anderen Seite fielen vor allem die Tempodribblings von Luca Wende auf, doch daraus resultierte kein Treffer. Zudem wurde ein Flachschuss von Nico Götze vom Chemnitzer Keeper gehalten.

Zwei solcher Chemnitzer Versuche fanden im letzten Drittel den Weg ins Mittweidaer Tor. Lucien Hertel (65.) und wiederum Moritz Günther (67.) sorgten für klare Verhältnisse. Die Mittweidaer waren jedoch weiterhin um den Ehrentreffer bemüht. Mohanad Salim scheiterte noch mit dem Kopfball, mit dem Schlusspfiff traf Hans Weinert nach einem Einwurf per Kopf zum 1:3.

Bereits am Dienstag (19 Uhr) geht es für die Mittweidaer mit dem nächsten Testspiel weiter. Dann gastieren sie beim SV Eiche Reichenbrand (Landesklasse West).

Statistik Germania Mittweida: R.Schmidt - Masopust, Hönig, Schüler, Reuther - Wende, Goeschel, Wiedemann, Götze - Hahn, Wild (Salim, Beier, H.Weinert, C. Schmidt, M. Schmidt, Knepper) - Tore: 0:1 Günther (15.), 0:2 Hertel (65.), 0:3 Günther (67.), 1:3 H. Weinert (90.) - Schiedsrichter: J.Gartner (Brand-Erbisdorf) - Zuschauer: 50