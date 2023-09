Geringswalde kann Revanche nehmen

In der Fußball-Mittelsachsenliga gastiert Tabellenführer SV Barkas Frankenberg am Sonntag bei der LSV Großhartmannsdorf und peilt den sechsten Sieg im siebten Punktspiel an. Die Kicker des SV Geringswalde empfangen mit dem Hartmannsdorfer SV ihren Angstgegner, der sie zuletzt auch zweimal aus dem Pokal geworfen hatte. Aufsteiger...