Geringswalder fährt aufs WM-Podest

Luca Fischeder ist beim WM-Lauf im slowakischen Gelnica ein weiterer Meilenstein seiner Enduro-Karriere gelungen. Erstmals schaffte der Geringswalder in der hart umkämpften E3-Klasse den Sprung auf das Podium. Bei äußerst anspruchsvollen Bedingungen belegte er am ersten Tag den 2. Platz. Am Folgetag war der 24-Jährige erneut auf...