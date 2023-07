Germania Mittweida: Auftakt mit drei Zugängen

Die Fußballer aus Mittweida testeen gegen Rapid Chemnitz.

Mittweida. Zweieinhalb Wochen nach dem letzten Punktspiel der Saison 2022/23 sind die Landesklasse-Fußballer von Germania Mittweida in die Vorbereitung auf die neue Serie gestartet. 18 Spieler begrüßte das Trainerteam am Mittwochabend auf dem Mittweidaer Kunstrasen.

"Dabei ist es durchaus schon an die Kondition gegangen, aber im zweiten Teil haben wir viel mit dem Ball gearbeitet", berichtet Co-Trainer Manuel Weber (Foto), der zuletzt Kreisligist SG Frankenau trainiert hatte und in den Mittweidaer Betreuerstab gewechselt ist. "Ich fühle mich hier sehr wohl und bin überwiegend für das Torwarttraining zuständig", sagt der 40-Jährige. "Germania ist natürlich etwas strukturierter aufgestellt und wir ergänzen uns im Trainerteam gut."

Beim Auftakt am Mittwochabend haben auch drei Zugänge mitgewirkt. Nico Götze kehrt nach vier Jahren von Einheit Claußnitz zur Germania zurück und bringt zudem noch Leandro Schüßler mit an den Schwanenteich. Zudem wechselt Nico Lotze von der USG Chemnitz nach Mittweida. "Sie haben sich alle für uns entschieden, wodurch wir in der Breite besser aufgestellt sind", sagt Manuel Weber. Zudem trainiert derzeit noch ein Probespieler in der Mannschaft mit.

Bereits nach wenigen Einheiten steht an diesem Samstag das erste Testspiel auf dem Programm. Die Germania empfängt dabei den BSC Rapid Chemnitz aus der Sachsenliga. Auf dem Kunstrasen wird die Partie auf jeden Fall ausgetragen, da im Stadion der Rasen gesandet wird. Ob es angesichts der Wetterprognose - es werden für Samstag Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke erwartet - allerdings bei der Anstoßzeit von 14Uhr bleibt, ist noch fraglich. "Wir diskutieren noch einmal, ob eine andere Zeit in Frage kommt", so Weber.