Germania muss Segel streichen

Der SV Germania Mittweida musste bereits zum dritten Mal in Folge in der 1. Runde die Segel streichen. Die Mittweidaer unterlagen beim Radeberger SV (Landesklasse Ost) mit 2:4 (1:1). "Sie haben vor allem in der zweiten Halbzeit die wichtigen Zweikämpfe gewonnen, während meine Mannschaft mit Nebenschauplätzen beschäftigt war",...