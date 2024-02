Geschäftsführer des Fußball-Kreisverbandes: Ich kann mich nicht erinnern, dass es je so spannend war

Während in der Fußball-Mittelsachsenliga vor dem Re-Start an der Spitze alles klar scheint, stehen die restlichen Teams vor einem nie da gewesenen Abstiegskampf. Sieben Teams könnte es noch erwischen.

Aufgrund der Neustrukturierungen in der Fußball-Landesklasse und den damit verbunden Auswirkungen auf die unteren Ligen wird der diesjährige Abstiegskampf in der Mittelsachsenliga auf ein neues Level gehoben. Während Barkas Frankenberg (1./ 35Punkte) vor dem Re-Start an der Spitze einsam seine Kreise zieht, könnte der Kreis der Mannschaften,...