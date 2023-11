Gold für Mittelsächsin: Junges Trio mit glänzendem EM-Auftritt

Geschafft: Jessica Storm (l.) und ihre Teamkolleginnen Vivi Do M.) sowie Jasmin Flotow (hier bei den diesjährigen Sachsenmeisterschaften in Rochlitz) haben sich bei der EM im Formenlauf in Innsbruck den Titel in der Altersklasse U 17 gesichert. Insgesamt waren 17 Teams aus 13 Nationen am Start. Bild: Mario Hösel