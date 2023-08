Gradmesser aus dem Erzgebirge zu Gast

André Rother, der Trainer des SV Barkas Frankenberg, hat in diesem Sommer die Gegner in der Saisonvorbereitung bewusst etwas schwieriger ausgewählt. "Wir wollten es etwas komplizierter haben, und die Gegner waren bereits gute Gradmesser für uns", sagt der Coach. Das wird der VfB Annaberg, der in seine zweite Saison in Folge in...