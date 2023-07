Großschirmaer sammelt DM-Punkte

Der aufstrebende Motocrosser Justin Turowski aus Großschirma hat sich bei der Deutschen MX-Meisterschaft in Wolgast gut verkauft. In der Klasse bis 85 Kubikzentimeter fuhr der Husqvarna-Pilot an der Ostsee im Zeittraining zunächst die zehntbeste Rundenzeit. Seinen Halbfinallauf beendete er sensationell als Fünfter, womit er sich...