Großschirmaer wird Klassen-Sieger

Bei den Cross-Finals, die in diesem Jahr im nordrhein-westfälischen Euskirchen auf der Geländepiste "Am Rosenbusch" stattfanden, haben die besten Motocrosser aller nationalen Amateur-Serien ihren inoffiziellen "Deutschen Meister" ermittelt. Justin Turowski aus Großschirma wurde auf Grund seiner guten Resultate in der Next-...