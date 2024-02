Hainichener verpassen Dreier

Bis kurz vor dem Abpfiff befand sich der Hainichener FV beim Vorletzten der Fußball-Mittelsachsenliga BSC Freiberg auf der Siegerstraße, musste sich am Ende aber mit einem leistungsgerechten 1:1 (0:0) begnügen. In der 80. Minute hatte Hainichens Torschütze vom Dienst Kevin Schulze seine Farben in Führung geschossen, die Kevin...