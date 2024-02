Hainichenerin freut sich über Silber

Dass sich die Nachwuchs-Schachspieler des SV Motor Hainichen in diesen Wochen gut entwickeln, haben sie vor kurzem bei der Bezirksmeisterschaft in Geyer unter Beweis gestellt. In der Altersklasse U12 erkämpfte Leia Böhme 5,0 Punkte aus 7 Partien und sicherte sich somit Platz 2 und die Qualifikation für die Sachsenmeisterschaft....